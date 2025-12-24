La dirección nacional del Partido Popular ha dejado claro que su apuesta para formar gobierno en Extremadura pasa por un acuerdo con Vox y no por buscar una abstención del PSOE que facilite la investidura de la candidata popular, María Guardiola, tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de diciembre.

Desde Génova consideran que los resultados electorales reflejan un mandato claro de los votantes, al sumar el PP y Vox una amplia mayoría parlamentaria y cerca del 60% de los votos. En este contexto, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que la opción más coherente con las urnas es alcanzar un entendimiento entre ambas formaciones de derechas para garantizar un Ejecutivo estable en la comunidad.

La dirección nacional ha evitado promover activamente una abstención del PSOE y ha subrayado que esa decisión corresponde exclusivamente a los socialistas. Asimismo, ha restado importancia a las voces internas del PSOE que han planteado facilitar la investidura del PP para evitar la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, insistiendo en que el Partido Popular no puede condicionar su estrategia a hipotéticas decisiones de la oposición.

Aunque el PP extremeño mantiene formalmente abiertas distintas posibilidades, incluidas fórmulas de gobierno en solitario, la cúpula nacional se inclina claramente por un pacto con Vox, sin descartar incluso la incorporación de la formación de extrema derecha al Ejecutivo regional.

Por su parte, Vox ha reiterado su disposición a negociar un acuerdo de gobierno con María Guardiola, si bien ha señalado que, por el momento, no se han iniciado conversaciones formales. La formación liderada por Santiago Abascal considera que los resultados electorales legitiman su participación en el futuro gobierno autonómico.

La situación en Extremadura se ha convertido así en uno de los principales focos de atención política tras los comicios, al tratarse de una comunidad históricamente gobernada por el PSOE y en la que el avance de la derecha ha alterado de forma significativa el equilibrio político.