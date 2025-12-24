Un grave suceso ocurrido el lunes por la tarde en la pedanía ilicitana de La Marina ha conmocionado a la localidad. Dos hombres de nacionalidad alemana murieron y un tercero resultó gravemente herido tras ser atacados violentamente por los ocupantes de un chalé en el que estos residían de manera ilegal.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:00 horas en una vivienda aislada situada junto al residencial El Pinet, una zona costera habitada mayoritariamente por residentes extranjeros. Según las primeras pesquisas, las tres víctimas acudieron al inmueble con la intención de desalojar a los ocupantes, momento en el que se produjo una violenta confrontación que terminó de forma trágica.

Durante el enfrentamiento, los presuntos agresores golpearon brutalmente a los tres hombres. Dos de ellos fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que el tercero fue trasladado en estado muy grave al hospital de Elche, donde permanece ingresado.

Tras la agresión, los dos sospechosos se atrincheraron en el interior del chalé, lo que obligó a la Guardia Civil y a la Policía Local a desplegar un amplio dispositivo de seguridad en la zona. Después de varias horas de negociación, ambos fueron finalmente detenidos sin que se produjeran más incidentes.

Los arrestados, de origen polaco, cuentan con antecedentes y están siendo investigados por un presunto delito de homicidio. Las autoridades han descartado inicialmente el uso de armas de fuego y continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El caso ha generado una profunda preocupación entre los vecinos de La Marina, una zona habitualmente tranquila, y ha reavivado el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas y la actuación frente a este tipo de situaciones. La investigación permanece abierta y bajo la supervisión judicial.