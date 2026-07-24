El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) ha formalizado la adjudicación de un contrato por un importe exacto de 2.079.979,20 euros destinado a la ejecución de obras de mantenimiento, rehabilitación y conservación en su parque inmobiliario de la ciudad autónoma. Los trabajos han sido encomendados a la empresa Estudios y Ejecuciones S.A. y se desarrollarán a lo largo de los próximos 24 meses.

Un contrato marco para 2.138 unidades patrimoniales

A diferencia de los proyectos de obra cerrada, esta adjudicación funciona como un contrato marco de uso continuado. Permitirá dar respuesta rápida a las necesidades que vayan surgiendo sin necesidad de tramitar expedientes individuales para cada intervención.

Bienes afectados: La medida alcanza a un total estimado de 2.138 propiedades, entre las que se cuentan viviendas militares (tanto ocupadas como vacías), pabellones de cargo, garajes, solares, locales y zonas comunes de edificios.

La medida alcanza a un total estimado de 2.138 propiedades, entre las que se cuentan viviendas militares (tanto ocupadas como vacías), pabellones de cargo, garajes, solares, locales y zonas comunes de edificios. Margen económico por intervención: Para cada obra individual se establece un presupuesto que oscilará, por regla general, entre un mínimo de 5.000 euros y un límite máximo de 40.000 euros.

Para cada obra individual se establece un presupuesto que oscilará, por regla general, entre un mínimo de 5.000 euros y un límite máximo de 40.000 euros. Seguridad: Dado que varias de las propiedades se ubican en el interior de acuartelamientos, los pliegos exigen extremar el control de accesos y las medidas de seguridad durante la ejecución.

Tipos de actuaciones previstas

El catálogo de intervenciones abarca desde la modernización de infraestructuras hasta actuaciones urgentes por deterioro o riesgo estructural:

Estructuras y fachadas: Reparación de elementos en riesgo de desprendimiento, albañilería, balcones, rejas y tabiquería.

Reparación de elementos en riesgo de desprendimiento, albañilería, balcones, rejas y tabiquería. Cubiertas e impermeabilización: Trabajos en tejados, sumideros, canalones y resolución de filtraciones.

Trabajos en tejados, sumideros, canalones y resolución de filtraciones. Interiores y cerramientos: Adecuación de alicatados, solados, carpintería, cerrajería y herrajes.

Adecuación de alicatados, solados, carpintería, cerrajería y herrajes. Accesibilidad y demolición: Supresión de barreras arquitectónicas y tareas de demolición parcial o total en casos requeridos.

Enmarcado en un plan global de 12 millones de euros para 2026

Este contrato de conservación forma parte del Plan Anual de Contratación del INVIED para el presente ejercicio 2026, el cual movilizará en Ceuta una inversión superior a los 12 millones de euros repartidos en diversos expedientes.

Proyecto / Contrato Presupuesto Rehabilitación integral (Edificio C/ Ejército Español 13-1, portales A a H) 9.277.500 € Obras de reforma y conservación patrimonial (Contrato marco 2.138 inmuebles) 2.079.979 € Sustitución de canalizaciones (Diversos bloques de viviendas) ~583.670 € (suma de 3 contratos) Equipamiento y mantenimiento (Ascensores, calefacción, jardines y control de plagas) Diversas partidas menores

La adjudicación a Estudios y Ejecuciones S.A. se aprobó formalmente el 13 de julio y el contrato quedó ratificado el pasado 22 de julio, dando cumplimiento a la obligación legal del organismo público de preservar el patrimonio inmobiliario militar asignado.