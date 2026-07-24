Un agente del Instituto Armado ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios y causar baja médica tras intervenir en un intento de entrada irregular a través del perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos. El suceso se produjo en la tarde de este jueves cuando el efectivo participaba en las labores de contención de tres migrantes subsaharianos.

Consecuencias del incidente

Durante el operativo de contención, el guardia civil mantuvo un forcejeo con uno de los migrantes, lo que provocó una caída sobre el firme y la vegetación colindante en el trazado del vallado.

Como consecuencia de la caída, el agente ha sufrido diversos traumatismos y contusiones:

Lesiones registradas: Afecciones en ambas rodillas, manos, codo y zona costal.

Afecciones en ambas rodillas, manos, codo y zona costal. Atención médica: Precisó puntos de sutura y la tramitación de la correspondiente baja laboral.

Reivindicaciones sobre la falta de personal

El incidente ha vuelto a poner el foco en las condiciones de seguridad en las que se presta el servicio a lo largo de los más de ocho kilómetros del perímetro perimetral. Fuentes del entorno de la Benemérita señalan la persistencia de las patrullas unipersonales como un factor de riesgo para la integridad de los efectivos.

Desde la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) se ha reiterado el reclamo de incrementar la plantilla disponible para evitar que los agentes tengan que afrontar solos intervenciones de contención hasta la llegada de los refuerzos, insistiendo en la necesidad de dotar de más recursos humanos y materiales a la línea fronteriza.