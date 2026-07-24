La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un nuevo paso en la resolución de sus Ofertas de Empleo Público (OEP). En la edición del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de este viernes, 24 de julio, se han formalizado mediante decreto del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, los listados para las convocatorias de notificador y animador socio-cultural.

Dos plazas de Notificador: Lista definitiva de aprobados

El proceso selectivo para cubrir dos plazas de notificador (Subgrupo C2, turno libre) correspondiente a la OEP de 2024 llega a su fase final. Los dos aspirantes que han obtenido plaza han alcanzado las siguientes puntuaciones definitivas:

Primer seleccionado: $9{,}237$ puntos

$9{,}237$ puntos Segundo seleccionado: $7{,}985$ puntos

Plazo y documentación: Los seleccionados disponen de 20 días hábiles (a contar desde el día siguiente a la publicación) para presentar en la Dirección General de Recursos Humanos su DNI autenticado, la titulación exigida y la copia del permiso de conducir Clase A2.

Una plaza de Animador Socio-Cultural: Listado provisional de admitidos

Por otra parte, se ha hecho pública la lista provisional de admitidos y excluidos para la plaza de animador socio-cultural (Subgrupo C2), enmarcada en la OEP de 2025. El proceso ha registrado un total de 49 solicitudes.