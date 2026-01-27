La Policía Nacional ha esclarecido uno de los sucesos más graves y violentos ocurridos recientemente en Ceuta: el secuestro y extorsión de un joven que fue retenido contra su voluntad en una vivienda situada en la zona de San Amaro. Por estos hechos, un hombre se encuentra en prisión preventiva desde este lunes, acusado de los delitos de secuestro y lesiones.

Según ha podido saber El Faro de Ceuta por fuentes policiales, la intervención se llevó a cabo este domingo y permitió poner fin a un episodio de extrema violencia que tuvo lugar entre la madrugada y la mañana del pasado 25 de enero. El escenario del secuestro fue una casa ubicada cerca de la playa de San Amaro, a la altura de los viveros.

Golpes, amenazas y una exigencia económica

Tal y como informa El Faro de Ceuta, la víctima fue golpeada brutalmente tras ser sorprendida en el interior del inmueble. El agresor llegó a practicarle un “mataleón” para dejarlo aturdido, tras lo cual lo ató con bridas, le introdujo un trapo en la boca para impedir que gritara y le propinó numerosos puñetazos por distintas partes del cuerpo.

Durante horas, el joven permaneció retenido bajo amenazas constantes, mientras su agresor le exigía el pago de 15.000 euros a cambio de su liberación. Ambos se conocían previamente debido a un conflicto anterior relacionado con un vehículo implicado en un accidente, circunstancia que facilitó la emboscada.

Bajo intimidación y con la presencia de armas blancas, la víctima logró contactar telefónicamente con su padre, quien realizó una transferencia de 2.500 euros siguiendo las indicaciones de su hijo. A pesar de ello, las amenazas continuaron, reclamando una cantidad mayor de dinero. En el interior de la vivienda también se hallaban un martillo y otros objetos que incrementaban el riesgo para la integridad de la víctima.

Finalmente, el agresor accedió a dejar marchar al joven con la intención de que este regresara a su domicilio para gestionar el envío del resto del dinero exigido.

Denuncia, atención médica y detención

Ese momento fue clave para que la víctima pudiera pedir ayuda. Tras recuperar la libertad, acudió a dependencias de la Policía Nacional, donde presentó denuncia por lo ocurrido. Gracias a ello, los agentes procedieron a la detención del presunto autor del secuestro.

El joven tuvo que ser atendido en un centro hospitalario de las múltiples lesiones sufridas durante el tiempo que permaneció retenido.

El detenido ingresó este lunes en prisión preventiva por orden judicial y tiene impuesta una prohibición de comunicación con la víctima.

Registro en la vivienda y efectos intervenidos

La Policía Nacional ha confirmado la información adelantada por El Faro de Ceuta y ha señalado que, tras la detención, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda de San Amaro, autorizada por la autoridad judicial.

En el interior del inmueble se localizaron diversos objetos presuntamente utilizados en la comisión del delito, entre ellos bridas, cuerdas, un martillo, cinta adhesiva tipo americana y una bolsa con puntillas.

Asimismo, se ha confirmado que el joven fue engañado para acudir a la vivienda por una mujer, que no ha sido detenida, quien le pidió que se desplazara hasta allí para recoger unos objetos. Sin sospechar la emboscada, la víctima accedió, iniciándose así un secuestro que estuvo a punto de costarle la vida.