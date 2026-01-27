El Partido Popular ha llevado al Senado una iniciativa para promover la implantación de enseñanzas de Formación Profesional marítima en Ceuta como vía para combatir el desempleo juvenil y el abandono educativo. La propuesta ha sido registrada a través de una moción impulsada por la senadora Cristina Díaz, portavoz de Formación Profesional del Grupo Popular en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Según informa El Pueblo de Ceuta, el PP considera que el actual modelo de Formación Profesional en la ciudad autónoma no está ofreciendo respuestas eficaces a los jóvenes, como reflejan las elevadas tasas de abandono y las dificultades de inserción laboral. A juicio del partido, esta situación pone de manifiesto una planificación obsoleta por parte del Gobierno de España, que ostenta las competencias en esta materia.

Ceuta, pese a su carácter marcadamente marítimo y su ubicación estratégica, carece de una oferta formativa específica vinculada al sector naval y portuario. Esta ausencia obliga a muchos jóvenes ceutíes a desplazarse a la península para cursar estos estudios, con el consiguiente coste económico y personal, además de las limitaciones de plazas disponibles. Esta realidad, según el PP, genera desigualdad de oportunidades y favorece la salida de talento joven.

La moción presentada plantea diseñar e implantar una oferta de Formación Profesional marítima adaptada a la realidad de Ceuta, incorporando ciclos con alta demanda y proyección laboral relacionados con la economía azul. Entre ellos se incluyen especialidades como mantenimiento de embarcaciones, mecánica naval, operaciones portuarias o actividades subacuáticas, junto con la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios.

Desde el Partido Popular se insiste en que la FP debe orientarse a la empleabilidad real y a las fortalezas económicas de cada territorio. En este sentido, consideran que la falta de una oferta adaptada a Ceuta evidencia una carencia de planificación y de voluntad política por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Tal y como recoge El Pueblo de Ceuta, el PP defiende que esta iniciativa supone una apuesta firme para diversificar la economía local, reforzar el tejido productivo y convertir la Formación Profesional en una auténtica herramienta de acceso al empleo para los jóvenes de la ciudad.