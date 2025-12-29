La ciudad autónoma de Ceuta mantiene activo el servicio de farmacias de guardia para hoy, ofreciendo atención farmacéutica tanto durante el día como en el turno nocturno para cubrir las necesidades de la población fuera del horario habitual.

En concreto, para la jornada de hoy se ha dispuesto la siguiente distribución de guardias:

Zona Centro

La atención diurna estará a cargo de Farmacia NIETO , situada en el centro de la ciudad, donde los ciudadanos podrán acudir para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, así como para recibir asesoramiento profesional.

La Farmacia PUYA C.B. será la encargada de cubrir el servicio en la zona de Campo Exterior durante el día, garantizando la atención farmacéutica a los vecinos de esta área.

La Farmacia PUYA C.B. asumirá también el turno nocturno, asegurando la disponibilidad del servicio farmacéutico durante toda la noche y la madrugada.

Este sistema de guardias permite que la ciudadanía cuente en todo momento con una farmacia operativa para atender urgencias, especialmente fuera del horario comercial habitual.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia y acudir a él principalmente para situaciones que no puedan esperar al horario ordinario.