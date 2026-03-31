Para garantizar la asistencia farmacéutica continua en la Ciudad Autónoma, se han designado los establecimientos que permanecerán operativos durante la jornada de hoy en las distintas zonas de la ciudad y el refuerzo nocturno.

Si necesita adquirir medicamentos o productos sanitarios fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles:

Zona Centro

Farmacia Zurita C.B. Ubicación: Calle Beatriz de Silva, nº 5 (junto a la Plaza de los Reyes). Teléfono: 956 51 23 41.



Campo Exterior

Farmacia Lobato Ubicación: Avenida Ejército Español, nº 10 (zona de El Morro / Zurrón). Teléfono: 956 50 30 54.



Turno de Noche (Refuerzo)

Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, nº 12 (barriada de Hadú, junto al cuartel de la Guardia Civil). Teléfono: 956 51 37 32.

