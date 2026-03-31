Para garantizar la asistencia farmacéutica continua en la Ciudad Autónoma, se han designado los establecimientos que permanecerán operativos durante la jornada de hoy en las distintas zonas de la ciudad y el refuerzo nocturno.
Si necesita adquirir medicamentos o productos sanitarios fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles:
Zona Centro
- Farmacia Zurita C.B.
- Ubicación: Calle Beatriz de Silva, nº 5 (junto a la Plaza de los Reyes).
- Teléfono: 956 51 23 41.
Campo Exterior
- Farmacia Lobato
- Ubicación: Avenida Ejército Español, nº 10 (zona de El Morro / Zurrón).
- Teléfono: 956 50 30 54.
Turno de Noche (Refuerzo)
- Farmacia Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, nº 12 (barriada de Hadú, junto al cuartel de la Guardia Civil).
- Teléfono: 956 51 37 32.
Nota importante: Se recomienda a los ciudadanos acudir con la receta médica correspondiente, especialmente en horarios nocturnos, para agilizar la atención y cumplir con la normativa vigente.