La Guardia Civil abortó el traslado de la droga durante los controles de embarque previos a la travesía del Estrecho con destino a Ceuta.

Un joven de nacionalidad española y residente en Ceuta ha ingresado este lunes en prisión preventiva tras ser sorprendido por la Guardia Civil con un cargamento de tres kilogramos de cocaína. La detención se produjo el pasado sábado en el puerto de Algeciras, concretamente en la zona de embarque de vehículos que se disponían a cruzar hacia la ciudad autónoma.

El hallazgo: droga bajo los asientos

La intervención fue resultado de los registros aleatorios y basados en informes de riesgo que el Instituto Armado realiza de forma constante en el recinto portuario. Durante la inspección del turismo que conducía el arrestado, los agentes detectaron anomalías que llevaron al desmantelamiento parcial del interior del coche.

Los tres kilos de cocaína se encontraban meticulosamente escondidos en el interior de los asientos, una táctica habitual para intentar burlar los controles fronterizos.

Ruta inversa del narcotráfico

Este operativo destaca por representar la denominada «ruta inversa» del tráfico de sustancias. A diferencia del hachís, que suele viajar de sur a norte, la cocaína y las sustancias psicotrópicas suelen seguir el trayecto Algeciras-Ceuta para abastecer no solo el mercado local, sino también el del norte de Marruecos.

A disposición judicial

Tras el arresto y la incautación de la droga —que ya ha sido puesta a disposición del área de Sanidad para su análisis—, el joven pasó este lunes a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras.

Delito: Tráfico de drogas (contra la salud pública).

Tráfico de drogas (contra la salud pública). Situación actual: Prisión preventiva sin fianza a la espera de juicio.

Prisión preventiva sin fianza a la espera de juicio. Resultado: Se ha evitado la introducción de miles de dosis de estupefacientes en el mercado negro de la ciudad.

Con esta actuación, la Benemérita vuelve a poner de relieve la importancia de la vigilancia en los puntos de embarque para frenar el flujo de estupefacientes en ambos sentidos del Estrecho.