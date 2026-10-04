El precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta es 1.619 €/L, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica fechados el 5 de octubre de 2026 y obtenidos a partir de 10 estaciones de la ciudad.

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El promedio de Gasolina 98 es 1.645 €/L. El Gasóleo A presenta un promedio de 1.741 €/L, con un rango entre 1.729 y 1.749 €/L.

El mínimo local registrado para Gasolina 95 es 1.604 €/L y el máximo 1.624 €/L, una diferencia de 0.020 €/L, equivalente a 1,00 € en un depósito de 50 litros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €/L

Gasolina 98

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.653 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.734 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.734 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.748 €/L

Las más caras

En Gasolina 95, los precios más altos registrados en la muestra del Ministerio son:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/L

Estos precios proceden del listado del Ministerio para la Transición Ecológica, que analiza 10 estaciones en Ceuta.

Consejos prácticos para ceutíes

Comprueba la categoría que usas (95, 98 o diésel) y compara los precios locales antes de repostar; la diferencia máxima observada hoy en Gasolina 95 es de 0.020 €/L.

Si sueles recorrer distintos barrios de Ceuta, considera repostar en la estación más barata de tu ruta habitual para maximizar el ahorro.

Los precios pueden cambiar; consulta los listados del Ministerio antes de salir si necesitas planificar un repostaje.

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.

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