Miércoles, 7 de octubre de 2026: el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado los precios medios en 10 estaciones de Ceuta: gasolina 95 a 1,619 €/L (rango 1,604–1,624 €/L), gasolina 98 a 1,645 €/L y gasóleo A a 1,741 €/L.

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El muestreo incluye diez puntos de la ciudad; dos de ellos (el 20% del total) corresponden a ON365. Los datos sirven para comparar surtidores dentro de Ceuta y decidir dónde repostar según la ruta habitual, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Para conductores habituales en la ciudad, pequeñas diferencias por litro pueden acumularse en repostajes frecuentes.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El precio mínimo registrado para gasolina 95 es 1.604 €/L en dos estaciones de ON365.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €

Gasolina 98

El precio más bajo de gasolina 98 aparece en la estación de SHELL Muelle Dato.

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €

Diésel

En gasóleo A, el mínimo informado es 1.729 €/L en dos puntos de ON365.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.734 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.734 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.748 €

Las más caras

La gasolina 95 alcanza el máximo publicado de 1.624 €/L en tres estaciones, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €

Recomendaciones prácticas

Comprueba el tipo de combustible que usas (95, 98 o diésel) antes de repostar y compara precios en el tramo de tu ruta habitual.

Si rellenas el depósito con frecuencia, prioriza estaciones con el precio mínimo y confirma el importe en el surtidor antes de pagar.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (Ceuta, miércoles 7 de octubre de 2026).

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