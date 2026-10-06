El precio de la luz para hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, se sitúa con una media de 0,2099 €/kWh, con una jornada marcada por diferencias claras entre tramos. Según la información de Semáforo Selectra, el día figura en AMARILLO, lo que aconseja planificar el consumo.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0849 €/kWh) y la más cara de 19:00 a 20:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

Lee tambien: precio gasolina Ceuta hoy miércoles 7 de octubre de 2026: las más baratas y las más caras

La clave para los ceutíes está en decidir cuándo encender los electrodomésticos de uso flexible. En general, las franjas de la tarde permiten ajustar mejor el gasto, mientras que en la noche aparece el tramo más caro, especialmente entre 19:00 y 20:00.

Horas clave para ahorrar en Ceuta

Si buscas reducir el coste del día, atiende a estas referencias del 07/10/2026:

Lee tambien: IBEX 35 martes 6 de octubre de 2026: cierra al alza hasta 19.444,20 puntos

Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0849 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0951 €/kWh .

con . Hora más cara (ojo): 19:00 – 20:00 con 0,3274 €/kWh.

Con estos datos, es una buena idea programar lavadora, lavavajillas u otros consumos que admitan espera durante el bloque de la tarde. Por el contrario, conviene evitar trasladar consumos intensivos a la franja 19:00-20:00, donde el precio se dispara.

Evolución del precio por tramos: de la mañana a la noche

Madrugada (00:00-06:00). El precio se mueve en torno a niveles moderados, con valores que van bajando durante las primeras horas y sin que aparezca todavía el gran contraste del día.

Mañana (07:00-12:00). La subida empieza a notarse: de madrugada el coste es contenido, pero hacia la mañana se elevan los precios. En especial, el tramo de 08:00-09:00 se sitúa en un nivel alto dentro del periodo matinal.

Tarde (13:00-18:00). Es el tramo más favorable. Tras precios que ya se reducen a media tarde, destaca el periodo entre 14:00 y 17:00, donde se concentra la franja más económica del día. Para el hogar en Ceuta, es el momento más recomendable para adelantar consumos programables.

Noche (19:00-24:00). Aquí está el principal “pero” del día: 19:00-20:00 es el tramo más caro. A partir de ahí, el precio baja de nuevo de forma progresiva, permitiendo volver a ajustar consumos cuando ya haya pasado el pico.

Precio de la luz por horas (07/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,2092 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1937 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1837 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1788 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1731 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1713 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1922 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2472 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2795 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2419 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,267 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,2271 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,2096 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,2053 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,1104 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0849 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0901 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1425 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2627 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3274 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3224 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,301 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,219 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,1971 €/kWh

Te puede interesar