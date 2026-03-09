El técnico de la AD Ceuta se mostró autocrítico tras el 4-0 encajado en el Estadio de Gran Canaria. Pese a la abultada derrota, Romero puso en valor la trayectoria del equipo, aunque lanzó un mensaje de realismo sobre las aspiraciones de ascenso.

La clave: La falta de intensidad máxima

Para José Juan Romero, el Ceuta es un equipo que vive en el límite de su capacidad. Según el técnico, el conjunto caballa necesita rendir por encima de sus posibilidades teóricas para competir en la categoría:

El «factor 200%»: «Tenemos 44 puntos porque jugamos al 200%, porque al 100% no nos da», afirmó tajante.

«Tenemos 44 puntos porque jugamos al 200%, porque al 100% no nos da», afirmó tajante. Superioridad rival: Reconoció que Las Palmas fue justo vencedor, destacando que el paso del posible 1-1 al 2-0 hundió los planes del equipo. «Si no entramos bien o hay un rival muy acertado, puede pasar esto».

Realismo frente a las expectativas

A pesar de la gran temporada del equipo, Romero quiso frenar cualquier exceso de presión sobre sus jugadores respecto a los puestos de privilegio de la tabla:

«Eso de pensar que estamos cerca del playoff, a día de hoy nos viene grande. Si me preguntan en agosto, habría firmado estar con 30 puntos y habría bailado una ranchera».

Sin excusas por el viaje

Preguntado por el cansancio derivado del desplazamiento a las islas, el entrenador fue contundente y rechazó usarlo como pretexto, tildando de «llorones» a quienes se quejan de la logística en el fútbol profesional:

«No venimos nadando ni en bicicleta».

«Somos unos privilegiados; cuando estoy en un partido, no me acuerdo de qué ha pasado una hora antes».

Elogios a la afición y nombres propios

Pese al resultado, Romero destacó el papel de la afición desplazada, asegurando que el club y la ciudad «van de la mano». También tuvo palabras de confianza para Aboubacar Bassinga, de quien dijo que «lo reúne todo» para triunfar si logra tener continuidad y pulir ciertos aspectos de su juego.