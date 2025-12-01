Hoy en Ceuta, los servicios de guardia farmacéutica cuentan con las siguientes farmacias de referencia para atender a la población:
- Zona Centro: De Guindos
- Zona Campo Exterior: Puya C.B.
- Turno de Noche: Puya C.B. también asume el servicio nocturno para toda la ciudad.
Horarios y funciones
El sistema habitual de guardias en Ceuta establece que, durante el día, las farmacias de guardia operan aproximadamente de 09:00 a 23:00, mientras que la guardia nocturna cubre de 23:00 a 09:00.
Gracias a esta organización, los ceutíes pueden acceder a medicamentos y productos sanitarios esenciales en cualquier momento, incluyendo noches, fines de semana o días festivos.
Importancia del servicio
El sistema de farmacias de guardia es clave para garantizar que nadie se quede sin acceso a un medicamento por cierre de horarios habituales. En urgencias —ya sea por enfermedad imprevista, necesidad de algún tratamiento urgente o cualquier circunstancia de emergencia— las farmacias de guardia juegan un papel esencial. La combinación de farmacias en zona Centro y Campo Exterior, junto con una farmacia 24 horas como Puya C.B., asegura cobertura continua.
Consejos útiles
- Verificar horario antes de acudir: aunque los turnos establecidos cubren el día y la noche, a veces pueden variar.
- Llevar receta médica cuando sea necesaria: muchos medicamentos requieren prescripción.
- Priorizar la urgencia real: las guardias están pensadas para emergencias o necesidades fuera del horario habitual.