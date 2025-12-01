Hoy en Ceuta, los servicios de guardia farmacéutica cuentan con las siguientes farmacias de referencia para atender a la población:

Zona Centro: De Guindos

De Guindos Zona Campo Exterior: Puya C.B.

Puya C.B. Turno de Noche: Puya C.B. también asume el servicio nocturno para toda la ciudad.

Horarios y funciones

El sistema habitual de guardias en Ceuta establece que, durante el día, las farmacias de guardia operan aproximadamente de 09:00 a 23:00, mientras que la guardia nocturna cubre de 23:00 a 09:00.

Gracias a esta organización, los ceutíes pueden acceder a medicamentos y productos sanitarios esenciales en cualquier momento, incluyendo noches, fines de semana o días festivos.

Importancia del servicio

El sistema de farmacias de guardia es clave para garantizar que nadie se quede sin acceso a un medicamento por cierre de horarios habituales. En urgencias —ya sea por enfermedad imprevista, necesidad de algún tratamiento urgente o cualquier circunstancia de emergencia— las farmacias de guardia juegan un papel esencial. La combinación de farmacias en zona Centro y Campo Exterior, junto con una farmacia 24 horas como Puya C.B., asegura cobertura continua.

Consejos útiles