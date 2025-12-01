A continuación, se detallan los horarios actuales de las principales navieras que operan en esta ruta:

A lo largo de la jornada se han programado distintas frecuencias que permiten cubrir la alta demanda de pasajeros y vehículos que circulan entre ambas orillas.

Desde las compañías recuerdan que los horarios están sujetos a posibles modificaciones por causas operativas o meteorológicas, por lo que se recomienda a los viajeros confirmar con antelación la información actualizada antes de desplazarse al puerto.