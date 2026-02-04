El sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar más populares de Loterías y Apuestas del Estado, se celebró este miércoles dejando ya la combinación ganadora con la que miles de jugadores han comprobado sus boletos en toda España.



Combinación ganadora de la Bonoloto

Números premiados: 12, 24, 26, 27, 33 y 41

Número complementario: 44

Reintegro: 4

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a sábado y reparte premios en distintas categorías en función del número de aciertos, desde el reintegro hasta el premio de primera categoría, reservado para quienes logran acertar los seis números de la combinación principal.

Reparto de premios

La Bonoloto contempla varias categorías de premios, entre las que destacan:

Primera categoría: seis números acertados.

Segunda categoría: cinco números más el complementario.

Categorías inferiores: premios por cinco, cuatro y tres aciertos, además del reintegro.

En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe del premio pasa a engrosar el bote del siguiente sorteo, incrementando así la cuantía a repartir en futuras convocatorias.

Un sorteo diario muy seguido

Gracias a su precio reducido y a la frecuencia diaria de sus sorteos, la Bonoloto se ha consolidado como una de las loterías preferidas por los jugadores habituales, ofreciendo cada día nuevas oportunidades de premio.