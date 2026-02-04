Valencia 1-2 Athletic Club | Copa del Rey

El Athletic Club logró el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse por 1-2 al Valencia en un partido vibrante y cargado de emoción que se decidió en el descuento. Iñaki Williams fue el héroe rojiblanco con un gol agónico tras una asistencia perfecta de su hermano Nico, protagonista del desenlace en Mestalla.

El encuentro comenzó con un ritmo alto y con Sadiq como actor principal desde el primer minuto. El delantero del Valencia avisó pronto con un disparo cruzado que no subió al marcador por fuera de juego, en un inicio de partido de ida y vuelta. Nico Serrano respondió para el Athletic con un potente remate desde la frontal, confirmando el intercambio constante de golpes.

El marcador se abrió en el minuto 26 tras una acción desafortunada para el conjunto che. Una falta lateral acabó con un remate involuntario de Sadiq en su propia portería, adelantando al Athletic. Lejos de venirse abajo, el atacante se redimió poco después. Un grave error del guardameta Padilla, al dejar escapar un balón aparentemente controlado, permitió a Sadiq empujar el empate y devolver la igualdad al choque antes del descanso.

La segunda parte mantuvo la tensión. El Athletic dio un paso adelante y rozó el gol en varias ocasiones, especialmente con Nico Serrano, que estuvo cerca de marcar con una tijera espectacular y un disparo lejano que se marchó por poco. El Valencia también tuvo las suyas, con Danjuma y Hugo Duro generando peligro ante un Padilla que se rehízo tras su fallo inicial.

El momento clave llegó en el tramo final. Con la entrada de Nico e Iñaki Williams, el Athletic ganó profundidad. El VAR señaló un penalti por mano de Tárrega, pero Dimitrievski sostuvo al Valencia al detener el lanzamiento de Jauregizar, desatando la euforia en Mestalla y acercando el partido a la prórroga.

Sin embargo, cuando todo parecía decidido, apareció la conexión fraternal. En el minuto 90+5, Nico Williams arrancó por la derecha y puso un centro medido al corazón del área que Iñaki voleó con precisión para firmar el 1-2 definitivo. Un gol sobre la bocina que dejó helado a Mestalla y selló el pase del Athletic.

El pitido final confirmó la épica rojiblanca en un partido puramente copero, marcado por los errores, la emoción y un desenlace inolvidable. El Athletic ya está en semifinales; el Valencia, hundido, se despide tras un duro golpe en casa.