El código ganador de ‘El Millón’ ha sido validado en un despacho receptor de la Plaza de la Constitución de la localidad gaditana

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 17 de febrero, ha dejado una excelente noticia en la provincia de Cádiz. Un vecino de Jerez de la Frontera se ha convertido en el nuevo poseedor de un premio de un millón de euros gracias al juego asociado de ‘El Millón’, según ha confirmado Loterías y Apuestas del Estado.

El código de la fortuna: XVG09570

El boleto acertante, portador del código ganador XVG09570, fue validado en el despacho receptor número 42.055, ubicado en la céntrica Plaza de la Constitución de la ciudad jerezana. Este sorteo específico, que se celebra exclusivamente en España junto al sorteo europeo, garantiza siempre un ganador de un millón de euros en territorio nacional.

Resultados del sorteo europeo

En lo que respecta a la combinación principal del Euromillones de este martes, la suerte no ha sido tan generosa en las categorías superiores:

Primera Categoría (5+2): No se han registrado boletos acertantes, por lo que el bote continuará incrementándose para el próximo sorteo.

No se han registrado boletos acertantes, por lo que el bote continuará incrementándose para el próximo sorteo. Segunda Categoría (5+1): Tampoco han existido acertantes en este nivel. En consecuencia, y según el reglamento de Loterías, el fondo de premios destinado a esta categoría se desplazará para incrementar el de la inmediata inferior, beneficiando a los acertantes de tercera categoría.

Este premio supone un nuevo impacto de la fortuna en Jerez, una ciudad con tradición en los juegos de azar y que hoy celebra la llegada de este importante pellizco económico.