El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que desea que Extremadura cuente con una “presidenta mujer que respete a las mujeres”, durante una comida mitin celebrada en la localidad de Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, en el segundo día de la campaña electoral autonómica.

En su intervención, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber estado “rodeado de machistas e indeseables” desde 2018. En ese contexto, se ha referido a las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente y exasesor de Moncloa Francisco Salazar, y ha afirmado que “no hay mayor hipocresía del sanchismo que el feminismo de pacotilla que predica”.

El presidente del PP también ha aludido a la Ley del “solo sí es sí” y a los fallos en las pulseras antimaltrato, criticando la gestión del Gobierno en materia de igualdad y protección frente a la violencia de género.

Además, Feijóo ha cuestionado la actuación de Sánchez por su relación con personas acusadas de comportamientos machistas: “Si no se entera de nada, es muy grave. Si se entera y lo ampara, es todavía peor. Pero si se entera, lo ampara y los vuelve a contratar, es un señor que no tiene vergüenza”, concluyó.