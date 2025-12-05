El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la provincia de Barcelona, tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea sobre la secuenciación del genoma del virus.

El análisis genético revela que la cepa detectada pertenece a un grupo genético diferente al que circula actualmente en Europa, muy similar al virus de referencia “Georgia 2007”, utilizado en estudios experimentales en instalaciones de confinamiento para evaluar vacunas y estudiar la infección. Según Agricultura, esto no permite descartar que “su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico”.

Hasta ahora, se consideraba más plausible la llamada “teoría del bocata”, según la cual el virus habría llegado a España a través de animales o productos infectados procedentes de países donde la PPA está presente. Sin embargo, la nueva información abre la posibilidad de que el brote se haya originado localmente.

En este contexto, el laboratorio IRTA-CReSA, situado a menos de un kilómetro de los lugares donde se encontraron los jabalíes infectados, ha pasado a estar en el centro de la investigación. El centro, adscrito al Departamento de Agricultura de la Generalitat, trabaja con cerdos infectados en condiciones de máxima bioseguridad. Los responsables del laboratorio han asegurado que todos los protocolos se han revisado en los últimos cuatro meses y que no se detectaron alteraciones que puedan explicar un escape del virus.

Joaquim Segalés, veterinario e investigador del IRTA-CReSA, explicó que las instalaciones trabajan con presión negativa para evitar cualquier fuga al exterior y que manipular virus como el de la PPA requiere un nivel de bioseguridad casi máximo. “No hay ninguna evidencia de que una quiebra en los protocolos de seguridad explique el escape del virus”, afirmó.

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, pidió prudencia ante las especulaciones: “Ni confirmamos ni descartamos. Todas las opciones están abiertas y no entraremos en especulaciones. Cuando tengamos resultados avalados por la ciencia, los compartiremos”.

Hasta la fecha, se mantienen 13 casos positivos de jabalíes muertos y las medidas de contención recomendadas por Europa continúan vigentes. Las autoridades insisten en que el virus es altamente letal y puede sobrevivir en carne fresca hasta 110 días y en productos congelados durante más de mil días, lo que hace crucial la contención estricta del brote.