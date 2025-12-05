La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió de forma casual con la edil socialista que denunció un presunto caso de acoso sexual en el Ayuntamiento de Torremolinos. El encuentro tuvo lugar en la cafetería del hotel NH de Málaga, situado en pleno centro de la ciudad.

Montero se encontraba en el establecimiento tras su participación en un acto organizado por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia. Fue en ese contexto cuando coincidió con la concejala, que se hallaba en el mismo espacio.

Por el momento, no ha trascendido información oficial sobre el contenido de la conversación ni sobre si se trató de una reunión previamente concertada o de un encuentro fortuito. Tampoco se han producido declaraciones públicas por parte de ninguna de las dos sobre este hecho.

El caso de la edil de Torremolinos continúa generando atención en el ámbito político local, en medio de un clima de especial sensibilidad hacia las denuncias por acoso sexual en las instituciones.