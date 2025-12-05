

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha dictado una nueva orden de detención contra José Antonio Urruticoechea, conocido como ‘Josu Ternera’, al considerarlo «uno de los máximos dirigentes» de ETA desde su huida de España en 2002 hasta su arresto en Francia en 2019.

El juez Santiago Pedraz rechazó la solicitud de la defensa de Ternera de tramitar su entrega a las autoridades francesas y ratificó su procesamiento por un delito de «dirección de organización o grupo terrorista» según el artículo 572 del Código Penal. La medida incluye su ingreso en prisión y la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega.

En su auto, Pedraz argumenta que los documentos encontrados en la residencia habitual de Ternera en la región de Ródano Alpes evidencian su participación en la cúpula de ETA y en las reuniones con representantes del Gobierno español, así como en la decisión de anunciar la disolución de la organización.

La defensa del histórico dirigente considera esta nueva orden como una «aberración jurídica», alegando que solo se podría haber ampliado la primera orden de detención.