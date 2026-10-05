MADRID.— El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado al anuncio de un adelanto electoral con una comparecencia sin preguntas desde la sede nacional de la formación en la calle Génova. Con un tono directo y enmarcado en un ambiente propio de un mitin de precampaña, el dirigente popular ha asegurado estar preparado para asumir el timón político tras meses de intensa oposición.

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“Soy consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer; no me temblará el pulso”, ha proclamado Feijóo ante los medios. Durante su intervención, el líder de la oposición ha lanzado duras críticas a la gestión del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez y ha apelado directamente a la movilización ciudadana registrada a lo largo de la legislatura.

En esta línea, Feijóo ha remarcado que la vía institucional y electoral supone el paso definitivo tras las protestas de los últimos meses: “Hemos salido muchas veces a la calle en esta legislatura con el compromiso de reparar España. Ahora contamos con la oportunidad de hacerlo desde las urnas”.

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Con este mensaje, la dirección nacional del PP fijará el rumbo de las próximas semanas, planteando los comicios como un punto de inflexión político y centrando su estrategia en la capacidad de gobierno y el cambio de rumbo institucional.