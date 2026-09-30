El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado duramente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras sus llamamientos a la ciudadanía para sumarse a las movilizaciones sobre la crisis de vivienda y presionar a la parte socialista del Ejecutivo. En una entrevista concedida este miércoles a RNE, el barón socialista ha calificado de «muy grave» que una integrante del propio Consejo de Ministros llame a protestar contra la acción de su Gobierno.

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Las discrepancias internas en la coalición han escalado tras la decisión del Ejecutivo de trocear en dos Reales Decretos-ley el paquete normativo de vivienda, lo que motivó que la líder de Sumar instase a la presión en la calle de cara a la convalidación de las medidas en el Congreso.

Tensión en el seno del Gobierno y duras críticas del barón socialista

Rechazo a la estrategia de Sumar: García-Page ha expresado que le resulta doloroso en lo personal por el aprecio que profesa a la vicepresidenta, pero ha considerado inaceptable políticamente apelar a la movilización ciudadana contra las decisiones acordadas en el seno de la propia coalición.

García-Page ha expresado que le resulta doloroso en lo personal por el aprecio que profesa a la vicepresidenta, pero ha considerado inaceptable políticamente apelar a la movilización ciudadana contra las decisiones acordadas en el seno de la propia coalición. Exigencia de coherencia política: El mandatario castellano-manchego ha calificado la actitud de Díaz de «monumento a la incoherencia extraordinario» y ha sentenciado que «si quieres movilizarte contra tu Gobierno, del que eres ni más ni menos que vicepresidenta, lo más decente, desde mi punto de vista político, es no estar».

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