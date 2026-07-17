El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la separación de poderes y el respeto institucional durante un acto político en Las Palmas de Gran Canaria. En una jornada marcada por un doble frente judicial —la resolución de la corte de Luxemburgo sobre la amnistía y el avance del caso contra Begoña Gómez—, el líder de la oposición ha lanzado un mensaje contundente en defensa de la judicatura: «Un demócrata respeta las sentencias, todas las sentencias y de todos los tribunales».

Acompañado por Poli Suárez, nuevo candidato popular a la alcaldía de la capital grancanaria, Feijóo ha contrapuesto su postura con la del Gobierno, afeando al presidente Pedro Sánchez que «ordene a sus ministros salir a señalar a jueces con nombres y apellidos».

«La amnistía no convierte en verdad las mentiras de Sánchez»

Feijóo ha manifestado su absoluto respeto a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía. Sin embargo, ha recalcado que este dictamen judicial no exime al presidente del Gobierno de su responsabilidad política ante la ciudadanía.

«Con y sin sentencia, Sánchez mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés personal. Lo que era una mentira antes, lo sigue siendo ahora. La legislatura se ha construido sobre una gran mentira», ha aseverado el líder del PP, recordando que el presidente prometió en campaña que nunca aprobaría una medida de gracia semejante.

Ofensiva contra Interior y la Dirección de la Guardia Civil

La intervención del líder popular ha sido especialmente dura con el Ministerio del Interior y la cúpula de la Benemérita, tras conocerse que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debe declarar como investigada en el ‘caso Leire’.

Exigencia de cese: Feijóo se ha preguntado «en qué cabeza cabe» que la directora general continúe en su cargo mientras la propia Unidad Central Operativa (UCO) tiene que investigar «los delitos de sus superiores», algo que ha calificado de «completamente indefendible».

Feijóo se ha preguntado «en qué cabeza cabe» que la directora general continúe en su cargo mientras la propia Unidad Central Operativa (UCO) tiene que investigar «los delitos de sus superiores», algo que ha calificado de «completamente indefendible». Presunto boicot a Ayuso: También se ha referido a las informaciones de ABC sobre una supuesta maniobra desde la dirección del cuerpo para sabotear a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los actos del 2 de Mayo de 2025. «Es gravísimo. Hay más honor en cualquier cuartel de España que en la Dirección General y en el Ministerio del Interior», ha sentenciado.

Respaldo de la JEC a las dudas sobre la ‘Ley de Nietos’

En clave electoral, Feijóo ha celebrado que la Junta Electoral Central (JEC) haya solicitado un informe exhaustivo sobre el impacto de la Ley de Memoria Democrática (conocida como ‘ley de nietos’) en el censo:

«Teníamos razón al señalar que la aplicación de la ley de nietos se está haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley. No se puede alterar el censo sin garantías, verificación ni vigilancia suficiente», ha destacado.

Duras críticas por la gestión migratoria y la corrupción en Canarias

En su visita al archipiélago, el presidente del PP no ha dejado pasar la oportunidad de reprochar al Ejecutivo central su gestión en dos áreas clave para las islas: la corrupción y la crisis migratoria.