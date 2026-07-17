El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha garantizado este viernes en Madrid que su formación actuará con la «máxima responsabilidad» para mantener cohesionado el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

Durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el que ha estado arropado por el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, Junqueras ha hecho un llamamiento directo al PSOE, Sumar, Junts y al resto de socios parlamentarios para asegurar la estabilidad del tramo final de la legislatura, advirtiendo de que «si falla alguno, esta mayoría deja de existir».

«Todos somos imprescindibles» para culminar las reformas

El líder republicano ha insistido en que no es momento de divisiones internas ni de juegos tácticos dentro del bloque progresista y plurinacional. A su juicio, la actual aritmética parlamentaria obliga a la máxima generosidad colectiva para no frustrar hitos clave para Cataluña.

Los objetivos prioritarios de ERC: Junqueras ha situado como «cuestiones fundamentales» e inminentes la culminación de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la implantación de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña y la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Para alcanzar estas metas, Junqueras considera vital que ninguna de las fuerzas de la investidura se descuelgue. «No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguno de ellos. Todos ellos son imprescindibles» , ha remarcado.

Rechazo frontal a una moción de censura o cuestión de confianza

En un mensaje velado hacia las últimas advertencias y amagos de Junts per Catalunya y de las fuerzas de la oposición, el presidente de ERC ha calificado de «extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza» en el actual escenario político.

Para el líder de Esquerra, la continuidad del Ejecutivo de coalición es la única salvaguarda ante una alternativa de derechas: