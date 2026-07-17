El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado públicamente su disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida este viernes a la Cadena SER, Bolaños ha criticado con dureza la decisión de mantener el procedimiento de juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, calificando la reacción del sistema de garantías judiciales como insuficiente ante lo que considera un proceso sin fundamento legal.

«Una resolución alejada del Derecho en un caso donde no hay nada de nada»

Para el titular de Justicia, el devenir del caso judicializado por el juez Juan Carlos Peinado es «absolutamente flagrante» y carece de base real. Aunque la Audiencia de Madrid ordenó ayer archivar las acusaciones relativas a corrupción en los negocios y apropiación indebida, decidió dar luz verde al juicio con jurado por los otros dos tipos penales, algo que para Bolaños es incomprensible.

«La respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente», ha lamentado el ministro.

Bolaños ha recordado que el caso se originó a partir de una denuncia interpuesta por «una organización ultraderechista» basada en recortes de prensa que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «se debió inadmitir el primer día y no pasar ni del registro». El ministro denuncia que se esté persiguiendo a Begoña Gómez «por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista».

Acusaciones al juez Peinado de «tensar las costuras del sistema»

El ministro de Justicia ha enfocado gran parte de sus críticas hacia la instrucción del juez instructor Juan Carlos Peinado, de quien afirma que «ha tensado las costuras del sistema» democrático. Como prueba de ello, ha subrayado que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la propia Audiencia Provincial de Madrid le han revocado resoluciones en hasta 16 ocasiones a lo largo del proceso.