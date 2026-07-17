El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a agitar el tablero político con unas declaraciones muy directas tras la histórica resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En una entrevista concedida este viernes a Radio Nacional de España (RNE), Puente ha defendido la aplicación inmediata de la ley de amnistía y ha animado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a volver de inmediato al país.

«Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda», ha afirmado de forma tajante el ministro.

Un regreso que define como «gesto de coherencia»

Para el ministro de Transportes, la sentencia de la Corte de Luxemburgo —que valida que la amnistía es conforme al derecho comunitario, que no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña los intereses financieros de la Unión— deja al expresidente catalán en una posición inmejorable para retornar.

«Lo tiene a huevo»: Puente ha insistido en que, tras el aval europeo, Puigdemont debe dar el paso de regresar, asumiendo incluso el riesgo de ser detenido temporalmente.

Puente ha insistido en que, tras el aval europeo, Puigdemont debe dar el paso de regresar, asumiendo incluso el riesgo de ser detenido temporalmente. El valor del pulso: «Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría», ha argumentado, sugiriendo que un arresto evidenciaría la contradicción de no poder circular libremente por un país que ha aprobado una ley para amnistiarle.

A ojos de Puente, el retorno de Puigdemont sería un acto de «liderazgo político» y la única postura coherente con lo que dicta la legislación española, el TJUE y el propio Tribunal Constitucional.

Duro ataque a la cúpula judicial: «Hay cosas que son insostenibles»

Fiel a su estilo combativo, Óscar Puente no ha ahorrado críticas hacia los tribunales nacionales que mantienen reticencias a aplicar de forma automática el carpetazo a las causas del procés.

El ministro ha calificado de «tremendamente complicado de entender» que parte de la justicia española intente sortear la ley de amnistía o sostenga que su aplicación no debe ser inmediata.