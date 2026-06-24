El líder del PP acusa al presidente de ser el «nexo político corruptor» y urge a los socios de investidura a registrar una moción de censura «hoy mismo».

Madrid. — El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones de manera inmediata. Durante el pleno extraordinario en el Congreso, en el que Sánchez comparecía para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, el jefe de la oposición ha asegurado que la situación del Ejecutivo es insostenible.

«Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar», ha arrancado con dureza Feijóo en su primer turno de réplica. El líder popular ha afirmado que Sánchez no comparece en la Cámara «por ser el número uno de los líderes mundiales», sino por ser «el uno» de un Gobierno «corrupto». «Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo», ha apostillado, haciendo alusión directa a la reciente condena de 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos.

El «nexo político» de una trama organizada

En su intervención, Feijóo ha elevado el tono de la acusación al situar al presidente en el centro de las investigaciones. Según el líder del PP, Sánchez se encuentra al frente de un «sistema organizado de corrupción» que, según sus palabras, se gestó, operó y benefició a su entorno más inmediato. Por todo ello, ha concluido de forma tajante señalando al jefe del Ejecutivo como el «nexo político corruptor».

Para la oposición, los hechos demuestran que el presidente se encuentra «en el lado incorrecto de la ley», lo que convierte su defensa política en una tarea «imposible».

Llamamiento a los socios: de «aliados» a «cómplices»

Feijóo también ha dirigido una advertencia muy explícita a los partidos que sostienen la coalición de Gobierno, asegurando que han cruzado una línea roja:

«Quienes fueron sus socios ya son sus cómplices. Si continúan por este camino, acabarán siendo simples daños colaterales», ha advertido a los grupos de la investidura.

Por una cuestión de «decencia» institucional, el presidente del PP ha instado a estas formaciones a registrar «hoy mismo» una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa y, acto seguido, devolver la voz a los ciudadanos en unas urnas «que el presidente se niega a convocar».