El presidente del Gobierno defiende la «legalidad de la actividad privada» del expresidente y asegura que el Ejecutivo «no tiene nada que ocultar ni que lamentar».

Madrid. — El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles su total confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, Sánchez ha justificado este respaldo basándose en la trayectoria del exlíder socialista y en la «convicción» con la que este ha defendido la «legalidad de su actividad privada».

Sánchez ha salido así al paso de las investigaciones que salpican a Zapatero, equiparando su situación a la de otros antiguos jefes del Ejecutivo. «Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de Gobierno. Esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece», ha subrayado con rotundidad desde la tribuna.

Un mandato «sin escándalos» y plena colaboración judicial

Para reforzar su defensa, el actual presidente ha recordado que durante las legislaturas de Zapatero «no hubo un solo escándalo» de corrupción. Asimismo, ha querido desvincularlo de la primera línea política institucional al recordar que no ostenta ningún cargo público desde hace 15 años, al tiempo que ponía en valor su total colaboración con los tribunales.

«Nadie puede aún sacar conclusiones sobre la investigación de este caso», ha advertido Sánchez, asegurando que el Ejecutivo central «no tiene nada que ocultar ni, por supuesto, nada que lamentar».

Portazo a las sospechas sobre Plus Ultra

El presidente del Gobierno también ha aprovechado su intervención para zanjar de forma tajante las dudas en torno al polémico rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

Sánchez ha señalado que la responsabilidad del Gobierno se limitaba a aclarar si existió algún tipo de trato de favor en la concesión del préstamo público. En este sentido, el líder del Ejecutivo se ha mostrado tajante ante el pleno: «La respuesta es clara, rotunda y contundente: no la hubo».