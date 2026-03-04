El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha roto su silencio tras las duras advertencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con cortar el comercio con España. En un mensaje cargado de reproches hacia la gestión del Ejecutivo, Feijóo ha lanzado una proclama clara: «Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra nación».

Esta reacción se produce después de que Trump calificara a España como un «socio terrible» dentro de la OTAN, una crítica motivada por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para las operaciones bélicas contra Irán.

Un país por encima de su Gobierno

Feijóo ha querido marcar distancias entre la imagen exterior de España y la gestión de la coalición gubernamental. Según el líder de los populares, España es «un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente», subrayando que la nación es «mucho más que su mal Gobierno».

Para el jefe de la oposición, el hecho de que el régimen de Irán agradezca la postura española mientras Washington la tacha de aliada poco fiable es un síntoma inequívoco de que el responsable es Pedro Sánchez. «Si Irán te da las gracias y Estados Unidos te considera un terrible aliado, el que falla eres tú», ha sentenciado, advirtiendo que este aislamiento perjudica gravemente los intereses económicos y estratégicos de los españoles.

La política exterior bajo la lupa

El líder del PP ha calificado la estrategia de Moncloa como una «constante irresponsabilidad» y ha criticado lo que considera un intento de ganar rédito electoral a costa de la estabilidad internacional. Según sus declaraciones, la «frivolidad» de Sánchez está poniendo en riesgo la seguridad y la posición de España en el tablero mundial.

Crítica a la gestión: Feijóo insiste en que no se pueden poner en riesgo las relaciones comerciales y de defensa por intereses partidistas.

Feijóo insiste en que no se pueden poner en riesgo las relaciones comerciales y de defensa por intereses partidistas. Promesa de futuro: Ha asegurado que, bajo su mandato, España «volverá a ocupar su sitio» en Europa y en la OTAN, posicionándose siempre «del lado de la libertad y frente a los tiranos».