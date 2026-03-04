En una comparecencia de urgencia desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado hoy una línea roja en la política exterior española. Ante la escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Sánchez ha asegurado que España mantendrá su autonomía y principios, afirmando con contundencia que el país no será «cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo a las represalias de alguno».

Esta declaración institucional se produce en un momento de máxima tensión diplomática, marcado por las recientes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia España debido a su postura crítica frente a la intervención militar.

El retorno de un lema histórico

Sánchez ha querido simplificar la posición oficial del Ejecutivo recurriendo a una consigna con gran carga simbólica en la memoria política española. El presidente ha resumido la postura de su gabinete en «cuatro palabras»: No a la guerra.

Este lema, que alcanzó su auge durante las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003, vuelve a ser el eje central del discurso gubernamental frente a la actual crisis bélica. Con este gesto, Moncloa busca desmarcarse de cualquier apoyo logístico o político a la ofensiva liderada por Washington y Tel Aviv.

Firmeza ante las represalias

El jefe del Ejecutivo ha sido especialmente claro al referirse a las posibles consecuencias de esta decisión. A pesar de las amenazas proferidas por la administración Trump, Sánchez ha insistido en que el Gobierno priorizará la paz global sobre los intereses estratégicos o las presiones bilaterales.

«España no será cómplice», reiteró el presidente, subrayando que la política exterior del país se guiará por el derecho internacional y no por el temor a las sanciones o represalias económicas que pudieran derivarse de esta posición.

La comparecencia deja claro que España se sitúa en el bloque de países que abogan por la desescalada inmediata en Irán, marcando una distancia significativa con sus aliados tradicionales en la OTAN en este conflicto específico.