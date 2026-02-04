Una investigación reciente ha identificado 890 cuentas en el banco suizo Credit Suisse con posibles vínculos con el nazismo, según declaró este martes el senador estadounidense Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado. La información se dio a conocer antes de una audiencia sobre la facilitación del Holocausto por parte de entidades bancarias.

Entre las cuentas señaladas se encuentran registros hasta ahora desconocidos de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, una empresa de fabricación de armas y la Cruz Roja germana, señaló Grassley, quien ha seguido la investigación sobre Credit Suisse durante años.

Tras el colapso de Credit Suisse en 2023, el banco UBS, que adquirió la entidad, informó que trabaja junto al exfiscal estadounidense Neil Barofsky para esclarecer los vínculos de estas cuentas con el nazismo. Tanto UBS como Credit Suisse se habían disculpado previamente y llegaron en 1999 a un acuerdo global de 1.250 millones de dólares para poner fin a reclamaciones relacionadas con cuentas inactivas de víctimas del Holocausto. La investigación actual busca identificar cuentas no declaradas en aquel momento.

Grassley aseguró que los registros recientes revelan que las relaciones bancarias de Credit Suisse con la organización paramilitar nazi SS eran más amplias de lo conocido, y se han encontrado nuevos detalles sobre un plan para ayudar a nazis a huir a Argentina.

Por su parte, UBS expresó su lamento por el papel del banco durante la Segunda Guerra Mundial. “Abordamos este tema con solemne respeto y nos hemos comprometido plenamente a facilitar la investigación”, declaró Robert Karofsky, presidente de UBS Americas. La revisión de Barofsky, iniciada hace tres años, se espera que concluya a principios de verano, y el informe final será publicado a finales de 2026.