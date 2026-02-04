El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al mandatario colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca, en un encuentro que marca el primer intento serio de reconstruir la relación bilateral tras meses de conflictos, amenazas y sanciones.

El líder colombiano, cuya familia figura en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense desde octubre, llegó acompañado de su equipo diplomático y ofreció un gesto de acercamiento con regalos que incluyeron café y chocolates colombianos.

«Ha sido una muy buena reunión», declaró Trump desde el Despacho Oval. «Nos hemos entendido muy bien y estamos trabajando en varios temas, incluidas las sanciones». Por su parte, Petro calificó el encuentro como positivo y libre de humillaciones, destacando la importancia de un diálogo basado en la libertad y el respeto entre civilizaciones.

El contexto de la reunión refleja una transformación geopolítica en América Latina, con tensiones regionales recientes y un aumento en la presión de Washington sobre Colombia por la producción de drogas. Petro presentó a Trump mapas, videos y cifras de campesinos destruyendo cultivos ilícitos, insistiendo en la necesidad de cooperación frente a los desafíos fronterizos y el narcotráfico.

A pesar de las diferencias previas, el encuentro fue cordial y sin ceremonias protocolarias. Ambos líderes intercambiaron fotografías oficiales y regalos, y Petro bromeó sobre su limitado manejo del inglés al comentar la frase que Trump le dedicó: «I like you».

El Gobierno estadounidense mantiene las sanciones, que bloquean todos los bienes e intereses de las personas afectadas en Estados Unidos, incluyendo cualquier entidad controlada en un 50% o más por los sancionados. Sin embargo, el tono de la reunión indica un interés mutuo por reducir tensiones y abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

«Podemos ser muy diferentes, pero nos une la libertad. Se puede hacer un pacto por la vida y la libertad», concluyó Petro, enfatizando que la cita representa un pequeño paso para distender un historial de conflictos entre ambos países.