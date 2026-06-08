MADRID.– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados el próximo miércoles 24 de junio. Así lo ha acordado este lunes la Junta de Portavoces, fijando la cita en el que será el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.

La comparecencia se produce a petición propia del jefe del Ejecutivo, en un intento de dar explicaciones ante la delicada situación política provocada por las recientes investigaciones judiciales que salpican directamente al PSOE. De forma casi simultánea, los socios de investidura del Gobierno (ERC, Podemos, BNG y Compromís) también habían registrado su propia solicitud de comparecencia.

El ‘caso Ferraz’ y la cumbre de Bruselas en el orden del día

El presidente del Gobierno solicitó acudir a la Cámara Baja inmediatamente después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz. Los agentes acudieron a requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, acusada de boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaban al partido y al propio Ejecutivo.

Además de abordar esta crisis, la agenda de Sánchez para el 24 de junio incluirá:

Dar cuenta de los resultados del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio. Responder a las preguntas de la oposición sobre la estabilidad de la legislatura.

Un mes de junio negro para el PSOE: Zapatero y el Comité Federal

La cita de Sánchez en el Congreso llegará en un momento de máxima tensión interna y judicial para los socialistas, precedida y seguida por dos fechas clave:

1. Imputación de Rodríguez Zapatero (17 y 18 de junio)

Apenas una semana antes de la comparecencia de Sánchez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama lo ha citado como imputado en la causa de la aerolínea Plus Ultra, donde se le señala como el presunto «vértice» de una trama de tráfico de influencias.

2. Comité Federal del PSOE (27 de junio)

Solo tres días después de acudir al Congreso, el PSOE celebrará su Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, que lleva un año sin reunirse. La última vez que lo hizo, el partido ya se encontraba contra las cuerdas: coincidió con la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización por el caso Koldo, un escándalo que además se vio eclipsado por el caso Salazar, el dirigente que tuvo que abandonar Ferraz y Moncloa tras ser denunciado por acoso sexual.