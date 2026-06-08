Las libretas intervenidas a la exmilitante socialista revelan valoraciones sobre causas judiciales, maniobras del PP y planes estratégicos en la empresa pública Correos.

La exmilitante del PSOE Leire Díez plasmó en una de sus agendas personales una dura queja respecto a la gestión del coronel Manuel Sánchez Corbí durante su periodo al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según los documentos a los que ha tenido acceso EFE, Díez censuró que el mando policial permitiera el avance de actuaciones judiciales que perjudicaban directamente a las filas socialistas.

«Corbí bajó la guardia y nos han colado varias operaciones del PP contra el PSOE, encargos de Cospedal a Villarejo».

Esta reflexión manuscrita fue hallada en una agenda negra de piel que le fue intervenida a la exmilitante el pasado mes de diciembre, en el marco de una operación donde también resultaron detenidos el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, propietario de la firma Servinabar y vinculado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El coronel Sánchez Corbí fue cesado de su cargo en la jefatura de la UCO en agosto de 2018 por el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, alegando pérdida de confianza; una resolución que posteriormente recibió el aval del Tribunal Supremo.

Datación y referencias a otras causas judiciales

Los investigadores sitúan provisionalmente la redacción de estos apuntes entre los años 2019 y 2020. Aunque la anotación específica sobre la UCO carece de fecha explícita, comparte espacio en la agenda con otros comentarios inconexos que hacen referencia a acontecimientos y fechas de esos ejercicios posteriores al cese del coronel.

Entre las anotaciones de la misma libreta se han identificado alusiones directas al denominado ‘caso Isofotón’ —causa ya archivada en Sevilla sobre ayudas públicas de la Junta de Andalucía—. En dicho apartado, Díez señalaba la existencia de un supuesto plan legal de la oposición: «Hay una estrategia por parte de los abogados del PP de intentar por todos los medios de meter dentro de los procedimientos a los consejeros que formaban parte del Consejo de Gobierno. De hecho, los fiscales apuntan hacia María Jesús Montero».

Maniobras y adjudicaciones en el seno de Correos

El foco de los manuscritos se extiende notablemente hacia el sector público. En un segundo cuaderno de la marca Oxford, Díez detalla movimientos estratégicos internos en la empresa pública Correos, entidad donde se incorporó en 2021 como jefa de Área de Relaciones Institucionales y en la que llegó a ejercer como directora de Filatelia hasta el año 2024.

Las notas reflejan la mediación y el conocimiento de altos cargos del Ejecutivo en proyectos de telecomunicaciones de la entidad postal, tales como «operador móvil Correos» y «Correos Telecom»:

Vínculos con el Ministerio: En lo que parece ser un proyecto vinculado a la empresa pública, Díez anotó: «Tema de Correos: va el miércoles al Consejo. Ábalos está enterado y lo apoya. Han recibido ya las primeras muestras de interés de Telefónica. Le he dicho que Vicente tiene acceso a la consejera delegada». Esta anotación apunta de forma clara a la postura del exresponsable de Transportes, José Luis Ábalos, y a las influencias de Vicente Fernández (expresidente de la SEPI).

En lo que parece ser un proyecto vinculado a la empresa pública, Díez anotó: «Tema de Correos: va el miércoles al Consejo. Ábalos está enterado y lo apoya. Han recibido ya las primeras muestras de interés de Telefónica. Le he dicho que Vicente tiene acceso a la consejera delegada». Esta anotación apunta de forma clara a la postura del exresponsable de Transportes, José Luis Ábalos, y a las influencias de Vicente Fernández (expresidente de la SEPI). Interés comercial: Más adelante, abordando el despliegue técnico, Díez añade que «Juanma está interesado en Telefónica», una referencia que los investigadores vinculan directamente con el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

Finalmente, los documentos intervenidos revelan un presunto encuentro entre Leire Díez y el exsecretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP, Francisco Martínez, actualmente procesado en la pieza judicial ‘Kitchen’. Conforme a lo escrito en hojas sueltas, se analiza un intercambio de información reservada relacionada con el expresidente madrileño Ignacio González, apuntando el texto el salto «de denunciantes anónimos a confidentes de la Guardia Civil».