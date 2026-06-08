SEVILLA. – La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha formalizado su desembarco definitivo en la política autonómica. Según ha anunciado este lunes, el pasado viernes presentó en el Congreso de los Diputados su renuncia al acta nacional y, hoy mismo, ha entregado en la Cámara regional la documentación necesaria para tomar posesión de su escaño en Andalucía.

Montero ha aprovechado su comparecencia ante los medios para cargar contra el Partido Popular, acusándolo de intentar empañar el proceso. «Esto no podía responder más que al intento permanente de convertir la política en un lodazal», ha criticado la líder socialista, afeando al PP haber sembrado dudas sobre si recogería o no el acta autonómica. Frente a esto, ha manifestado sentir «placer y orgullo» por representar al pueblo andaluz, prometiendo una oposición «seria, exigente y rigurosa» al Ejecutivo de Juanma Moreno.

«Inédita» falta de diálogo para la Mesa de la Cámara

A las puertas de que el próximo jueves se constituya la Mesa de la Cámara, Montero ha revelado que, hasta el momento, no ha existido «ningún contacto ni ninguna iniciativa» por parte de los populares para negociar su composición.

«Es algo inédito que no haya ni una sola llamada. Siempre el partido ganador de las elecciones se ha puesto en contacto con el resto de los grupos para llegar a un acuerdo», ha recordado.

Para la dirigente del PSOE-A, esta parálisis responde a que el PP «no es un partido acostumbrado al diálogo, sino al rodillo de la mayoría absoluta», ironizando con que a Juanma Moreno «le da pereza ponerse en movimiento». «El PP no tiene prisa, pero Andalucía sí», ha zanjado.

Portazo definitivo a la abstención

En clave de investidura, Montero ha cerrado de forma categórica cualquier posibilidad de facilitar el gobierno del PP. A la pregunta de si los socialistas se plantearían la abstención, su respuesta ha sido un «rotundamente no».

La líder del PSOE andaluz ha justificado su postura rechazando de plano las políticas de los populares, afirmando que no apoyarán «a quienes están privatizando la sanidad pública y hacen que el bolsillo del ciudadano cuente para la educación».

Finalmente, Montero ha apuntado a los presuntos movimientos entre bambalinas de Moreno Bonilla con Vox, haciendo alusión a un encuentro informal con Santiago Abascal en Madrid durante los actos por la visita del Papa. En este sentido, ha advertido que el presidente en funciones de la Junta tiene «el lío de entenderse con un partido que ya le está marcando la pauta» desde la dirección nacional del PP en Génova.