MADRID.– El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado un nuevo e importante impulso a la investigación del caso Leire. A propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha acordado la imputación de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, y ha citado a declarar en calidad de testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, fijando su comparecencia para el próximo 10 de julio.

Estas decisiones forman parte de un auto dictado este lunes, en el que el instructor asume en bloque la batería de diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que incluye la citación de un total de 22 testigos que irán desfilando por la Audiencia Nacional entre el 26 de junio y el 13 de julio.

El WhatsApp que compromete a la presidenta del PSOE

La citación de Cristina Narbona llega después de que su nombre apareciera en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluido en el sumario. Los investigadores interceptaron una conversación de WhatsApp entre Narbona y la principal investigada, la exmilitante socialista Leire Díez.

En esos mensajes, Díez le proponía a la presidenta del partido «reconducir» los ataques contra el presidente del Gobierno, ofrecer «ayuda cualificada» y «dar la vuelta al asunto como un calcetín». Según el rastro del chat, Narbona le respondió: «Eso se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día».

A pesar de la literalidad de los mensajes, Narbona ha asegurado públicamente que jamás recibió información «de ningún tipo» por parte de Díez y, tras conocerse su citación, ha manifestado a la Agencia EFE su «máxima colaboración con la justicia», declinando hacer más valoraciones.

Un presunto soborno para tapar los «90.000 euros de Ferraz»

Por su parte, la abogada Leticia de la Hoz —que será defendida por Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y antiguo letrado del exministro José Luis Ábalos— comparecerá como imputada el 11 de julio.

La justicia la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano. El objetivo, según las pesquisas, era conseguir que Pano modificara su declaración judicial, en la que había afirmado que llevó 90.000 euros en metálico a la sede central del PSOE en la calle Ferraz por orden del comisionista Víctor de Aldama.

Para apuntalar estos hechos, el juez Pedraz ha citado como testigos el 29 de junio a la propia Carmen Pano y a Álvaro Gallego, el conductor que la trasladó hasta las inmediaciones de Ferraz.

Bajo la lupa: ¿Hubo reuniones secretas en la Fiscalía General?

El auto del juez Pedraz abre otra vía de agua al solicitar formalmente a la Fiscalía General del Estado que informe si sus dependencias albergaron reuniones secretas entre abril de 2024 y junio de 2025.

La UCO sospecha que Leire Díez ofrecía «pactos» a terceros buscando información sensible de jueces, fiscales y mandos policiales, jactándose de tener hilos directos con el Ministerio Público. Los investigadores de la Guardia Civil han hallado mensajes que apuntan a que se produjo al menos un encuentro en la sede de la Fiscalía General en marzo de 2025.

Por ello, el magistrado ha exigido que se aclare si existieron estas citas y, de ser así, se remita de inmediato:

El registro oficial de visitas de la sede.

Las fechas y horas exactas de los accesos.

La identidad de todas las personas que participaron.

La petición de información afecta no solo a Leire Díez, sino también a los abogados investigados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, al empresario Javier Pérez Dolset y al letrado del excomisario José Manuel Villarejo.