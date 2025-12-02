El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus declaraciones sobre el exministro José Luis Ábalos, recientemente ingresado en prisión preventiva. Sánchez afirmó en una entrevista que, aunque tuvo “confianza política” con Ábalos, “desde el punto de vista personal era un gran desconocido” y desconocía algunas de sus “facetas personales”.

Feijóo respondió con ironía: “Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado”, y añadió que todo lo que Sánchez ha negado ha terminado convirtiéndose en “una verdad judicial”.

Por su parte, Sánchez reafirmó que su Gobierno no aceptará “amenazas ni chantajes” y que ha actuado “con contundencia contra la corrupción”.

Además, anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley con medidas acordadas con Junts, con el objetivo de mejorar la relación con el partido independentista. Entre estas medidas destacan la flexibilización de inversiones financieramente sostenibles para ayuntamientos y entes locales, y la facilitación del cumplimiento de obligaciones fiscales para las empresas. Sánchez reconoció los retrasos en la puesta en marcha de algunas de estas medidas pactadas tras la investidura de 2023.