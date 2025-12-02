El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso más en la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña al anunciar que la gestión de la oferta pública de empleo (OPE) pasará a manos autonómicas. Esta decisión se enmarca dentro del acuerdo de investidura firmado en 2023 entre el PSOE y Junts per Catalunya, que preveía la devolución progresiva de determinadas competencias.

Sánchez reconoció que su Ejecutivo está «asumiendo» los compromisos pendientes con Junts y detalló que próximamente se aprobará un real decreto que incluirá varias medidas acordadas con la formación liderada por Carles Puigdemont.

Desde Junts, la decisión ha sido celebrada como un reconocimiento de que su postura era correcta, aunque han advertido que «ya es tarde» para algunas de las medidas reclamadas.

El ministro Óscar López, presente en el anuncio, destacó que esta transferencia de competencias busca «mejorar la eficiencia de los servicios públicos y acercar la gestión a la ciudadanía».

Con esta medida, Sánchez consolida una línea de colaboración con Junts que ya había adelantado en varias ocasiones y que marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno central y la Generalitat.