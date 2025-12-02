Hoy, los habitantes de Ceuta cuentan con varias farmacias de guardia distribuidas por la ciudad, garantizando atención durante el día y la noche.
Farmacias de guardia asignadas
- Zona Centro: NIETO — guardia de día.
- Campo Exterior: ALMADRABA — guardia de día.
- Turno de noche: PUYA C.B. — guardia nocturna.
Horarios habituales
Los horarios habituales de las farmacias de guardia en Ceuta son:
- Turno de día: aproximadamente de 09:00 a 23:00.
- Turno de noche: de 23:00 a 09:00.
Estos turnos permiten garantizar atención farmacéutica continua, día y noche, para responder a necesidades urgentes o imprevistas.
Qué significa para la ciudadanía
- Si necesitas algún medicamento fuera del horario habitual, puedes acudir a la farmacia de guardia correspondiente según tu zona o el turno nocturno indicado.
- Es recomendable portar receta médica si el medicamento lo requiere.
- Verifica la ubicación exacta en un mapa o buscador antes de desplazarte, especialmente si no conoces bien la ciudad.