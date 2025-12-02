Hoy, los habitantes de Ceuta cuentan con varias farmacias de guardia distribuidas por la ciudad, garantizando atención durante el día y la noche.

Farmacias de guardia asignadas

Zona Centro: NIETO — guardia de día.

Campo Exterior: ALMADRABA — guardia de día.

Turno de noche: PUYA C.B. — guardia nocturna.

Horarios habituales

Los horarios habituales de las farmacias de guardia en Ceuta son:

Turno de día: aproximadamente de 09:00 a 23:00.

Turno de noche: de 23:00 a 09:00.

Estos turnos permiten garantizar atención farmacéutica continua, día y noche, para responder a necesidades urgentes o imprevistas.

Qué significa para la ciudadanía