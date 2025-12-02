El Gobierno ha decidido posponer la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria dirigido a autónomos y pymes. Originalmente previsto para enero de 2026 para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y julio de 2026 para el resto de compañías, el nuevo calendario establece que las primeras deberán implementarlo a partir de enero de 2027, mientras que autónomos y pymes contarán con plazo hasta julio de 2027.

Verifactu tiene como objetivo digitalizar y estandarizar los procesos de facturación de empresarios y profesionales. Sin embargo, la adopción del sistema ha sido lenta: solo un 8% de las pymes y autónomos lo ha implementado, mientras que un 15% se encuentra en proceso de hacerlo, según el Observatorio TeamSystem elaborado por Ipsos.

En una entrevista este martes en Rac1, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que esta medida se recoge en un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. “Vamos a ampliar ese plazo para impulsar y promover dentro de esas empresas la digitalización de los procesos de facturación. Esto nos lo estaba pidiendo el empresariado catalán”, afirmó.

La medida ha sido bien recibida por asociaciones de autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, celebró la decisión en la red social X: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.

Con este aplazamiento, Hacienda busca ofrecer más tiempo a los contribuyentes para adaptarse al nuevo sistema y garantizar una implementación ordenada y eficiente.