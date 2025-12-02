Juanfran Pérez Llorca ha tomado oficialmente posesión como nuevo presidente de la Generalitat este martes en un acto celebrado en Les Corts Valencianes.

Durante su discurso de investidura, que duró menos de diez minutos, el dirigente comenzó dirigiéndose a los familiares de las 229 víctimas de la DANA para pedir disculpas, reconociendo que “ni el 29 de octubre del pasado año ni los días posteriores a las inundaciones, las administraciones públicas no estuvieron a la altura”.

Pérez Llorca ha subrayado que su mandato estará marcado por el diálogo y la colaboración entre las distintas fuerzas políticas, así como por situar la vivienda en el centro de su agenda política. Su intervención ha reflejado un tono conciliador y de compromiso con la ciudadanía, con especial atención a los retos sociales que afronta la Comunidad Valenciana.