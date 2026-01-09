El Partido Popular de Ceuta participará este fin de semana en la 28ª Interparlamentaria del PP, que se celebrará los días 10 y 11 de enero en A Coruña, un encuentro clave para coordinar la acción política del partido a nivel nacional y fijar posiciones comunes sobre los principales retos del país.

La delegación ceutí contará con una participación destacada a través del diputado nacional Javier Celaya, quien intervendrá en una de las mesas de trabajo del programa oficial, centrada en empleo y empleabilidad bajo el lema “Por lo importante: un país en el que valga la pena trabajar”. Esta mesa será un espacio de debate en el que se abordarán políticas para generar oportunidades laborales reales, estabilidad y futuro, aspectos especialmente relevantes para territorios con singularidades estructurales como Ceuta.

Además de Celaya, la delegación ceutí estará formada por los senadores Abdelhakim Abdesselam y Cristina Díaz, así como por Nabila Benzina, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Todos ellos participarán en las distintas sesiones y encuentros previstos en el programa de la interparlamentaria.

La 28ª Interparlamentaria del PP reúne a diputados, senadores, eurodiputados y representantes autonómicos y locales de toda España, con el objetivo de coordinar estrategias, compartir diagnósticos y reforzar un proyecto político centrado en los problemas reales de los ciudadanos. Para el PP de Ceuta, este encuentro supone una oportunidad para mantener voz propia en los debates nacionales y defender, desde el ámbito parlamentario, las necesidades específicas de la ciudad dentro del proyecto común del partido.

El programa completo de la XXVIII Interparlamentaria del Partido Popular se puede consultar en el enlace oficial del partido.