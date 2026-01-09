La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se reunió este jueves con representantes del Sindicato Médico de Ceuta (SMC) para abordar los incidentes registrados durante la huelga médica en el Área Sanitaria de la ciudad, celebrada el pasado mes de diciembre.

El encuentro, que tuvo lugar a las 10:00 horas en la Delegación del Gobierno, contó con la participación del presidente del SMC, Dr. Enrique Roviralta, el secretario general, Dr. Abdelghani El Amrani, y el delegado sindical, Dr. Mehdi El Amrani. La reunión se produce tras la negativa del gerente accidental del Área Sanitaria, Manana Abdelkader, a recibir a los representantes sindicales, lo que llevó al SMC a solicitar la intervención de la Delegación del Gobierno como vía institucional de diálogo.

Durante la reunión, los representantes del SMC detallaron presuntas situaciones de presión, amenazas y coacciones a profesionales sanitarios durante el ejercicio de su derecho a la huelga. La delegada del Gobierno se comprometió a esclarecer los hechos y a comunicar las conclusiones en un próximo encuentro.

Además, los médicos trasladaron su visión sobre la situación actual de la sanidad en Ceuta, señalando dificultades estructurales que afectan la atención diaria. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo para prevenir la repetición de incidentes similares, especialmente mientras la huelga médica sigue vigente y no se descartan nuevas convocatorias.

El Sindicato Médico de Ceuta insistió en que cualquier proceso de movilización laboral debe desarrollarse en un clima de respeto, con garantías democráticas y protección de los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios.