El Rey Felipe VI ha completado durante 2025 una serie de cambios sin precedentes en la estructura de la Casa Real española orientados a modernizar la institución y reflejar mejor la sociedad actual. Entre las novedades destacan múltiples nombramientos de mujeres en puestos de alta responsabilidad y una reducción del peso tradicional de altos mandos militares en la jerarquía de Zarzuela.

La reconfiguración de la Casa Real incluye la designación de Mercedes Araújo como nueva secretaria general, convirtiéndose así en la número dos de la institución y la civil con mayor responsabilidad operativa. Araújo, con amplia trayectoria en el ámbito parlamentario, sustituye a un veterano militar en un relevo que simboliza el giro hacia perfiles más profesionales y civiles.

Además, Carmen Castiella ha sido nombrada consejera diplomática, reforzando la presencia femenina en la asesoría internacional de los Reyes, mientras que Marta Carazo asume la Secretaría de la Reina Letizia y Rosa Lerchundi dirige ahora el departamento de Comunicación.

Estos movimientos forman parte de una estrategia de modernización iniciada hace meses, que también ha implicado el rejuvenecimiento de algunos órganos y el incremento de profesionales técnicos en puestos clave. En conjunto, las mujeres representan ahora una proporción significativa de los altos cargos dentro de la Casa Real, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la institución.

Desde La Zarzuela se destaca que estos cambios responden tanto a la voluntad de adaptarse a los tiempos como a la búsqueda de una Casa Real más cercana y representativa de la sociedad española.