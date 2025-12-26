Los dos hombres detenidos por el doble homicidio ocurrido en Elche protagonizaron, tres días antes del crimen, un violento altercado en un concesionario de coches cercano al estadio Martínez Valero, donde lesionaron a tres agentes de la Policía Nacional. La jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por homicidio.

Los presuntos agresores, de nacionalidad polaca y con edades de 19 y 42 años, rompieron la ventanilla de un vehículo aparcado y se llevaron diversos objetos, entre ellos un gorro de Papá Noel y medicamentos. Fueron interceptados a pocos metros por la Policía, y durante la detención mostraron una actitud “muy agresiva”, causando heridas leves a tres agentes.

Tras pasar por el calabozo y ser puestos en libertad con cargos, regresaron al chalé de La Marina que ya habían asaltado en dos ocasiones. Allí, según la investigación de la Guardia Civil, habrían golpeado hasta la muerte a dos personas y dejado gravemente herida a otra. La intervención del instituto armado culminó con la detención de los sospechosos después de casi 20 horas de negociación en el inmueble.

El caso continúa bajo secreto sumarial, y la investigación descarta que se trate de un ajuste de cuentas o un conflicto entre bandas organizadas. Las víctimas habrían acudido a la vivienda como favor al propietario para reparar daños ocasionados por los allanamientos previos.

La magistrada de guardia ha imputado a los detenidos por dos delitos de homicidio, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda, dejando abierta la posibilidad de futuras calificaciones según avance la investigación.