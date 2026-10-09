A pocos días del 12 de octubre, y con el debate político tensionado por la convocatoria de elecciones generales, el desfile y los actos institucionales vuelven a concentrar buena parte de la atención pública. Sin embargo, miles de alumnos en toda España, particularmente en los centros del grupo Colegios RC España, viven su particular homenaje a la bandera, donde se reúnan alumnos, familias y la comunidad educativa.

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‹ › Foto 1 de 3 Alumnos de Colegios RC España celebran el 12 de octubre en unidad

Este acto se celebra en un contexto en el que el 89,8% de los españoles considera que los conflictos sociales están aumentando en nuestro país, según un estudio del CIS publicado en febrero de 2026. En respuesta a esta situación, estos centros educativos plantean una nueva forma de vivir la experiencia, deteniéndose a escuchar y a reconocer lo que une a la comunidad.

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Valeria Harrington, directora de Educación de Colegios RC, destaca que "cuando una comunidad educativa se reúne para mirar lo que comparte, los alumnos descubren que la unidad no consiste en pensar todos igual, sino en saber cuidar juntos aquello que nos vincula". Esta celebración busca reconectar con el valor compartido y la corresponsabilidad en la comunidad.

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A través de esta experiencia, los alumnos aprenden que los símbolos son parte de una historia y comunidad, lo que les invita a mirar alrededor y entender que hay realidades que se sostienen entre todos. En lugar de ver los símbolos como fronteras, se les enseña a acercarse a ellos con una mentalidad inclusiva.

En un momento donde el debate social parece estar atrapado en la confrontación, los Colegios RC proponen una alternativa educativa, donde no se trata de pedir uniformidad, sino de mostrar que se puede convivir desde el respeto a las diferencias. Este enfoque educativo forma alumnos capaces de ver los símbolos con conocimiento, sentido crítico y responsabilidad.