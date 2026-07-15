El cuarto episodio de la tercera temporada de la producción de HBO Max, dirigido por Clare Kilner, expone importantes lagunas narrativas al prescindir de personajes clave y relajar un ritmo que frena la progresión de la historia.

El cuarto capítulo de la tercera temporada de La casa del dragón (3×04) sitúa a la producción de HBO Max ante un escenario de notable complejidad. Coincidiendo con la llegada de la denominada midseason, la ficción escrita en esta entrega por David Hancock y dirigida por Clare Kilner muestra los primeros signos de fatiga estructural debido a las licencias tomadas respecto a la crónica original. La omisión de figuras cruciales para el desarrollo de acontecimientos venideros y la presencia de notorias inconsistencias argumentales lastran un episodio que ralentiza el ritmo de los tres capítulos precedentes y rebaja la tensión dramática general de la serie.

[CONTIENE SPOILERS DEL CAPÍTULO 3X04]

Un ritmo plano que debilita la progresión dramática

El transcurso de este cuarto episodio supone un evidente freno en la progresión narrativa de la temporada. Tras tres entregas previas caracterizadas por la acumulación de emociones, giros y secuencias memorables, la propuesta de Clare Kilner y David Hancock ofrece un tono excesivamente plano, desprovisto de una personalidad propia definida. La laxitud en el ritmo y las contradicciones de guión que emergen a lo largo del metraje sitúan la producción en una posición delicada ante el ecuador de la entrega.

A pesar de que algunas de las modificaciones introducidas en la adaptación televisiva contaron en su momento con el beneplácito de George R. R. Martin, el devenir actual de la trama evidencia una preocupante falta de consistencia. El vacío generado por la ausencia de personajes esenciales para sostener determinadas subtramas obliga a la producción a buscar soluciones apresuradas sobre la marcha, debilitando la solidez de un guión que ahora debe convivir con sus propios agujeros argumentales.

Las contradicciones en el linaje y las tramas omitidas

La problemática más reseñable de la actual deriva de la serie se concentra en la omisión sistemática de personajes de gran peso en la historia original, como es el caso de Maelor, hermano de Helaena. Al haber eludido por completo su existencia en las temporadas previas, la producción se ve obligada en este episodio a justificar de manera abrupta el embarazo de Helaena para intentar reconducir una línea sucesoria e histórica que se encuentra comprometida de cara a los futuros acontecimientos.

Esta alteración genera una complicación añadida en la representación del árbol genealógico de las dos grandes casas dinásticas de Poniente. Para los seguidores más puristas de la obra escrita, estos giros imprevistos se perciben como un alejamiento innecesario del material original que resta coherencia al relato televisivo y dificulta enormemente una resolución orgánica de las tensiones políticas en pantalla.

Avances militares y tensiones en el bando Verde

En el terreno puramente bélico y político, el episodio introduce de forma algo abrupta a Daeron y a lord Ormund Hightower. Este último lidera un contingente militar de 15.000 hombres que toma posiciones en Ladera, ocupando los hogares de los comerciantes de la zona. A pesar de la sorpresa inicial que supone la tardía irrupción de Daeron tras dos temporadas en las que únicamente se le había mencionado de pasada, la estrategia de Alicent y la facción de los Verdes se presenta de manera razonablemente efectiva en este punto.

Sin embargo, las tensiones internas no tardan en aflorar. Ormund Hightower se muestra contrariado ante la negativa de Aemond de acudir a Ladera, una decisión comunicada a través de Gwayne. Esta situación revela el carácter independiente del señor de Antigua, quien de manera habitual ha gobernado sus territorios de forma autónoma, llegando incluso a obviar la correspondencia de Otto Hightower. En el plano familiar, se incide en que Daeron, criado en Antigua para asimilar la educación propia de los Hightower, mantiene un estrecho vínculo con su dragón, Tessarion. En un intento de instruir al joven en la firmeza y la justicia severa de cara a sus aspiraciones monárquicas, Ormund le insta a ejecutar de forma sumaria con su espada al hombre que denunció a uno de sus propios soldados por cometer abusos contra la población civil de Ladera.

Paralelamente, las fuerzas bajo el mando de Criston Cole alcanzan la fortaleza de Harrenhal. Al llegar al asentamiento, Cole constata la ausencia de los Strong y de Aemond, encontrando únicamente a Alys Ríos. La joven le comunica que el príncipe abandonó el enclave tras su toma, que los Strong han perecido y que la capital del reino, Desembarco del Rey, ha caído en manos de las huestes de Rhaenyra Targaryen. Frente a la propuesta de Gwayne de enviar un cuervo a Ladera para coordinar fuerzas con el contingente de Ormund, Cole impone un criterio puramente ofensivo: rechaza el empleo de dragones y planifica un asalto nocturno, directo e imprevisto sobre las tropas ribereñas para cortarles el paso hacia la capital.

En otro punto de Poniente, Aegon Targaryen y Larys Strong continúan su huida en la más estricta clandestinidad. En su trayecto localizan a Fuegosolar en las inmediaciones de Reposo del Grajo. Aunque Aegon percibe signos de vida en el dragón, este permanece inmóvil. La precaria situación de Aegon le obliga a aceptar tareas penosas como la limpieza de las letrinas bajo la identidad ficticia de un sirviente común. A pesar de las advertencias de Larys sobre la conveniencia de preservar el anonimato para construir una futura leyenda, el orgullo de Aegon aflora ante las privaciones de alimento, lo que le lleva a ser humillado por su señor Janos, quien le exige besarle los pies bajo amenaza de muerte.

La parálisis política y los conflictos de Rhaenyra

Desde su posición en el trono, Rhaenyra Targaryen experimenta serias dificultades para ejercer un control efectivo sobre el reino. La presencia de las tropas invasoras de los Hightower en Ladera genera un dilema táctico insalvable para la reina, quien se niega a movilizar sus dragones por el riesgo inminente de calcinar a una población que se mantiene fiel a su corona. La monarca opta por plantear una evacuación selectiva, casa por casa, mientras lidia con el descontento de la población civil. En Desembarco del Rey comienzan a proliferar pintadas satíricas que la tildan de «Reina de los bastardos», un insulto popular que la deslegitima ante el vulgo y que es denunciado en palacio por Ulf tras sus incursiones en las tabernas de la urbe.

Ante este clima de inestabilidad, Rhaenyra busca reorganizar sus apoyos políticos y financieros. Ofrece al gran maestre Orwyle integrarse en su consejo bajo la estrecha supervisión de Mysaria, y solicita la evaluación de Torrhen Manderly para que asuma la tesorería de la corona en colaboración con Daemon. Sin embargo, los intentos de atraer a figuras de peso resultan infructuosos: Corlys Velaryon rechaza de plano regresar al consejo como Mano de la Reina debido al resentimiento acumulado por la negativa de Rhaenyra a legitimar a sus hijos. En su lugar, Corlys envía a su hijo Alyn para comunicarle que ha partido al mar a resolver los flecos pendientes con la Triarquía.

La relación de los Hightower con los estamentos religiosos también despierta la preocupación de la reina, quien lamenta que el Septón Supremo haya rehusado ungirla formalmente. Orwyle le aclara que, si bien la dinastía Targaryen es contemplada con recelo herético por su vinculación con los dragones, la fe no se halla adscrita en exclusividad a ninguna gran casa nobiliaria, a pesar de los evidentes e históricos vínculos existentes entre los Hightower y el clero de Poniente.

La inestabilidad de Daemon en el Valle y el regreso de Robaovejas

En su búsqueda de recursos económicos y militares, Daemon Targaryen se desplaza hasta el Valle para entrevistarse con Jeyne Arryn. La gobernante rechaza el dragón que le fue asignado al considerarlo excesivamente pequeño, pero accede a proporcionarle recursos económicos. Durante el transporte de este oro a lomos de Caraxes, el dragón muestra una conducta sumamente errática e inestable, arrastrando a Daemon hacia el interior de una gruta profunda.

En dicho emplazamiento, Daemon halla a Rhaena Targaryen junto al dragón salvaje Robaovejas. Daemon intenta persuadir a Rhaena para que regrese a Pentos con sus hijos o retorne a la capital, advirtiéndole de que Rhaenyra la buscará de forma activa si llega a tener constancia de su paradero actual. No obstante, Rhaena se niega a abandonar su posición, manifestando su firme determinación de permanecer junto a la criatura salvaje para asegurar su propio lugar.

Finalmente, Daemon comparece ante el consejo portando el cráneo calcinado de un jinete, pretendiendo ofrecer justicia por la muerte de Jace y asegurando que el resto de los fondos obtenidos en el Valle servirán para paliar las necesidades de la población civil de la capital. Cuando Rhaenyra le interroga sobre la identidad de la víctima que logró domar al dragón salvaje, Daemon reconoce que la bestia huyó desprovista de jinete, privando a la reina de la oportunidad de confrontar directamente al responsable de la pérdida de su descendiente. Al cierre del episodio, Rhaenyra hace entrega a Alicent de las cenizas de su progenitor junto al anillo de Viserys, mientras se confirma que Helaena se encuentra encinta y Daeron asume su trágico destino militar junto a las tropas de Ormund en Ladera.